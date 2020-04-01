Хочеш дізнатися, як приготувати м’ясо по-бургундськи так, щоб твої гості не могли від нього відірватися? Тоді ти прийшла за адресою! Читай рецепт приготування м’яса по-бургундські від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

– Як же це смачно й просто! А як звучить – буф бугіньон або м’ясо по-бургундськи, – інтригує Юлія, перш ніж розкрити свої кулінарні секрети. – Так-так, саме це блюдо було одним із героїв у фільмі «Юлія та Джулія». Ідеальне, м’яке, дуже насичене, з оксамитовим соусом. Та що там казати, це м’ясо можна їсти губами. А від рецепту я взагалі в захваті. Вам потрібні тільки хороша яловичина, овочі, вино та 3 години, щоб все це гарненько протушкувати. Не бійтеся – над каструлями стояти не треба, воно все самостійно готується. Отже, рецепт у студію!

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М’ясо по-бургундськи: інгредієнти для приготування

• 1 кг яловичини (краще брати задню частину, грудинку, ошийок або голяшку)

• 180 г бекону

• 2 моркви

• 10 луковок шалоту

• 750 мл червоного сухого вина

• 500 мл яловичого бульйону (варила на кістках)

• 2 ст. л. томатної пасти

• 4 ст. л. борошна

• 2 ч л. солі

• 2-3 гілочки петрушки

• 2 зубчики часнику

• 2-3 гілочки чебрецю

• 1 лавровий лист

• соняшникова олія (+ шматочок вершкового масла)

• перець

Готуємо гаспачо швидко та смачно! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

Готуємо м’ясо по-бургундськи покроково:

1. Бекон нарізаємо шматочками. Розігріваємо глибокий сотейник із соняшниковою олією (2 ст.л.) і шматочком вершкового масла. Витоплюємо жир із бекону протягом 4-5 хвилин, викладаємо на тарілку.

2. Яловичину промиваємо й висушуємо паперовим рушником. Нарізаємо шматочками розміром приблизно з невелике яйце. Знову розігріваємо олію з жиром практично до горіння. Підсмажуємо м’ясо порціями (все відразу не поміститься), поки не підрум’яниться з усіх боків, і відкладаємо до бекону.

3. Миємо, нарізаємо морквину невеликими брусочками, чистимо цибулю. Обсмажуємо їх у киплячій олії з жиром. Викладаємо окремо на тарілку.

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4. Повертаємо м’ясо та бекон у сотейник, додаємо сіль, перець – перемішуємо. Потім присипаємо борошном (2 ст.л.) і знову перемішуємо.

5. Заливаємо червоним вином, доливаємо яловичий бульйон так, щоб м’ясо було злегка покрито рідиною.

6. Додаємо томатну пасту, часник, роздавлений ножем, декілька гілочок чебрецю, гілочки петрушки, лавровий лист, моркву, цибулю та бекон. Доводимо вміст сотейника до кипіння, потім закриваємо кришкою та тушкуємо на найповільнішому вогні протягом 2,5-3 годин. Готово!

Смачного!

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