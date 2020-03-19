Запаслись гречкой на год вперед, а каши уже надоели? Ловите полезный и вкусный рецепт от ведущей проекта «Ревизор» на Новом канале

Прекратите бороться со стрессом, заедая его сладким. Ведь через несколько дней ваши весы покажут + 2-3 лишних килограмма. Тем более, существуют другие способы поднятия уровня гормона счастья в организме – полезные сладости! Например, альтернативные вкусняшки из гречки от ведущей «Ревизора» на Новом канале, кулинара Юлии Панковой.

– Большинство магазинных конфет содержат растительные транс-жиры, ароматизаторы и консерванты, – рассказывает Юля. – Именно они вызывают у людей «зависимость» от сладкого, а калории добавляют вес. Признаюсь, я тоже сладкоежка. Поэтому делюсь с вами простым, а, главное, полезным рецептом конфет.

Конфеты из гречки: ингредиенты

80 г гречки

50 г фиников

2 ч.л. какао (или кунжута, или измельченных орехов)

Готовим гаспачо! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Конфеты из гречки: приготовление

Сварите гречку. Финики залейте кипятком на 20 минут. Слейте воду с гречки и фиников. Измельчите эти ингредиенты в блендере. Из массы сформуйте шарики. Обваляйте шарики в какао, кунжуте или орехах.

– Сначала конфеты будут иметь выраженный вкус гречки, – говорит Юля. – Положите их на несколько часов в холодильник, и привкус исчезнет! Приятного аппетита. Будьте здоровы!

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