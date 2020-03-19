Конфеты из гречки: рецепт приготовления пошагово от Юлии Панковой
Запаслись гречкой на год вперед, а каши уже надоели? Ловите полезный и вкусный рецепт от ведущей проекта «Ревизор» на Новом канале
Прекратите бороться со стрессом, заедая его сладким. Ведь через несколько дней ваши весы покажут + 2-3 лишних килограмма. Тем более, существуют другие способы поднятия уровня гормона счастья в организме – полезные сладости! Например, альтернативные вкусняшки из гречки от ведущей «Ревизора» на Новом канале, кулинара Юлии Панковой.
– Большинство магазинных конфет содержат растительные транс-жиры, ароматизаторы и консерванты, – рассказывает Юля. – Именно они вызывают у людей «зависимость» от сладкого, а калории добавляют вес. Признаюсь, я тоже сладкоежка. Поэтому делюсь с вами простым, а, главное, полезным рецептом конфет.
Конфеты из гречки: ингредиенты
- 80 г гречки
- 50 г фиников
- 2 ч.л. какао (или кунжута, или измельченных орехов)
Готовим гаспачо! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Конфеты из гречки: приготовление
- Сварите гречку. Финики залейте кипятком на 20 минут.
- Слейте воду с гречки и фиников. Измельчите эти ингредиенты в блендере.
- Из массы сформуйте шарики.
- Обваляйте шарики в какао, кунжуте или орехах.
– Сначала конфеты будут иметь выраженный вкус гречки, – говорит Юля. – Положите их на несколько часов в холодильник, и привкус исчезнет! Приятного аппетита. Будьте здоровы!
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