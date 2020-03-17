Новий каналG.spaceЛАЙФХАКИГотуємо гаспачо! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

Готуємо гаспачо! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

гаспачо

Ммм, гаспачо… Пісний, ситний корисний суп, який дає енергію на весь день. При одній лише думці про нього починають текти слинки… А чи знаєш ти, як приготувати гаспачо з насиченим смаком усього за 15 хвилин?

Ми знаємо! Й готові розкрити всі секрети. У цьому матеріалі ти знайдеш покроковий рецепт приготування гаспачо від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової – просто, швидко та неймовірно смачно!

Гаспачо: інгредієнти для приготування

• Помідори – 1 кг (потрібні великі, соковиті та солодкі)
• Огірки – 4 шт
• Базилік – 1 пучок;
• Середня цибулина (червона або салатна)
• Часник – 3-4 зубчики (за бажанням)
• Оливкова олія – 5 ст. л.
• Бальзамік – 2 ст. л.
• Перець, сіль – за смаком
• М’якоть 2 шматків білого хліба.

Пиріг з полуницею: найсмачніший рецепт від ведучої «Ревізор» Юлії Панкової

64974288_2436044456441739_7669328169081503744_n

Готуємо гаспачо покроково:

  1. Бланшуємо помідори;Як бланшувати помідори? На кожному помідорі робимо хрестоподібний надріз, опускаємо їх у кип’ячу воду та залишаємо на 1-2 хвилини. Після цього дістаємо помідори з окропу й відразу ж поміщаємо в ємність з холодною водою зі шматочками льоду.
  2. Охолоджені помідори очищаємо від шкірки (після бланшування вона знімається дуже легко) та нарізаємо їх на шматочки;
  3. Очищаємо цибулю та огірки від шкірки, після чого дрібно нарізаємо. Листочки базиліку відокремлюємо від гілочок;рецепт гаспачо покроково
  4. Додаємо в каструлю очищені та нарізані томати, огірки, цибулю, листя базиліку, хліб – змішуємо та перебиваємо за допомогою блендера;
  5. Найважливіший етап: доведення до смаку! Отриману після збивання блендером масу необхідно посолити та поперчити, додати пікантний соус бальзамік і оливкову олію. Після цього треба поставити супчик у холодильник, і подавати в охолодженому вигляді. Саме останній крок зробить твій гаспачо улюбленою стравою на всіх сімейних застіллях!

рецепт гаспачо

Гаспачо готовий! Насолоджуйтесь!

Фото – iStock.com

Читай також:

Що приготувати з авокадо?

Сібас: покроковий рецепт приготування риби від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

gspace модные новости правильное питание ревизор новости рецепт юлия панкова