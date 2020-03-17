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Готуємо гаспачо! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Ммм, гаспачо… Пісний, ситний корисний суп, який дає енергію на весь день. При одній лише думці про нього починають текти слинки… А чи знаєш ти, як приготувати гаспачо з насиченим смаком усього за 15 хвилин?
Ми знаємо! Й готові розкрити всі секрети. У цьому матеріалі ти знайдеш покроковий рецепт приготування гаспачо від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової – просто, швидко та неймовірно смачно!
Гаспачо: інгредієнти для приготування
• Помідори – 1 кг (потрібні великі, соковиті та солодкі)
• Огірки – 4 шт
• Базилік – 1 пучок;
• Середня цибулина (червона або салатна)
• Часник – 3-4 зубчики (за бажанням)
• Оливкова олія – 5 ст. л.
• Бальзамік – 2 ст. л.
• Перець, сіль – за смаком
• М’якоть 2 шматків білого хліба.
Бланшуємо помідори;Як бланшувати помідори? На кожному помідорі робимо хрестоподібний надріз, опускаємо їх у кип’ячу воду та залишаємо на 1-2 хвилини. Після цього дістаємо помідори з окропу й відразу ж поміщаємо в ємність з холодною водою зі шматочками льоду.
Охолоджені помідори очищаємо від шкірки (після бланшування вона знімається дуже легко) та нарізаємо їх на шматочки;
Очищаємо цибулю та огірки від шкірки, після чого дрібно нарізаємо. Листочки базиліку відокремлюємо від гілочок;
Додаємо в каструлю очищені та нарізані томати, огірки, цибулю, листя базиліку, хліб – змішуємо та перебиваємо за допомогою блендера;
Найважливіший етап: доведення до смаку! Отриману після збивання блендером масу необхідно посолити та поперчити, додати пікантний соус бальзамік і оливкову олію. Після цього треба поставити супчик у холодильник, і подавати в охолодженому вигляді. Саме останній крок зробить твій гаспачо улюбленою стравою на всіх сімейних застіллях!