Ризотто с грибами: пошаговый рецепт приготовления от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Чтобы попробовать ризотто, необязательно ехать в Италию, приготовьте его дома по рецепту ведущей «Ревизора» на Новом канале
А вы знали, что большинство кулинарных шедевров появляются из-за невнимательности поваров? Например, после падения торта тарт Татен кондитер решила его готовить порционно, в виде пирожных. Ризотто же появилось благодаря забывчивому повару, который засыпал рис в куриный суп и забыл о нем. А потом обнаружил в кастрюле вкусное блюдо, похожее на крем с кусочками овощей.
Запеченная курица: диетический рецепт от «Ревизора Х»
Сегодня своим рецептом ризотто поделится ведущая программы «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова. Девушка любит это блюдо и часто готовит его во время своих кулинарных мастер-классов.
– Ризотто – один из кулинарных символов северной Италии, как пицца и спагетти, – говорит Юля. – Сейчас существует более тысячи способов приготовления этого блюда. И все они готовятся по одной схеме: рис обжаривается, заливается бульоном или водой, а потом к нему добавляются ваши любимые ингредиенты. Это могут быть: овощи, фрукты, грибы, мясо, морепродукты.
Сибас: пошаговый рецепт приготовления рыбы от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Юлия чаще всего готовит ризотто с белыми грибами.
Ризотто с грибами: ингредиенты
- 300 г – риса для ризотто
- 6 шт. – лук-шалот
- 75 г – тертого пармезана
- 1 головка и 3 зубчика чеснока
- 1 большой томат
- 250 мл – жирных сливок
- 100 г – сушеных белых грибов
- 2 ст. ложки меда
- Свежий тимьян, петрушка, лавровый лист
- Сливочное масло
- Оливковое масло
- Соль
Готовим гаспачо! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Ризотто с грибами: приготовление
- Грибы промываем и замачиваем в теплой воде на один час.
- Шалот чистим и мелко рубим.
- Дольки чеснока в шелухе обжариваем на оливковом масле. Добавляем к нему несколько ложек меда. Карамелизируем. Сюда же добавляем стакан теплой воды и тушим до мягкости несколько минут.
- Бланшируем помидоры в кипятке. Затем снимаем с них кожицу и режем крупными кусками. Обжариваем на оливковом масле до однородной консистенции.
- Подготовьте рис и вдвое больше холодной воды. Чтобы она сразу не выкипела.
- В оливковом масле растапливаем кусок сливочного масла, бросаем шалот и обжариваем до прозрачности.
- К шалоту добавляем рис и обжариваем, постоянно помешивая.
- Сюда же добавляем всю воду и масло от чеснока конфи.
- Грибы рубим и обжариваем на сливочном масле.
- Чеснок конфи чистим от шелухи и раздавливаем вилкой, добавляем его в грибы. Все перемешиваем. Добавляем к рису помидоры, грибы, несколько кусочков сливочного масла и сливки.
- На маленьком огне помешиваем все ингредиенты.
- Доводим до готовности. В конце солим.
Блюдо готово. Buon appetite!
Фото блюда – iStock.ua
Читай также:
Линцерское печенье: рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Мясо по-бургундски: рецепт традиционного французского блюда от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой