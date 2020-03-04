як приготувати сібас: рецепт

Сібас: покроковий рецепт приготування риби від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова знає, як смачно приготувати корисну їжу
Підготовка до літнього сезону і Великий піст скорегували харчування багатьох гурманів. Якщо ви роздумуєте, як готувати корисну, але смачну їжу, Юлія Панкова допоможе з відповіддю. Насолоджуватися пісною стравою можливо, якщо знаєш з чого і як її приготувати. Наприклад, запікати, виключити жирні соуси, готувати на пару.
М’ясо по-бургундськи: рецепт традиційної французької страви від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова зізнається, що вони з чоловіком скоригували свій раціон.
– Тепер у нашому раціоні: броколі, лосось на пару, – розповідає Юля. – Хочемо зменшити кількість споживання м’яса. Переходимо на рибу та зелені овочі. Не вживаємо вуглеводи на ніч. Менше їмо солодкого і смаженої картоплі.
Запечена курка: дієтичний рецепт від «Ревізора Х»
Юлія Панкова ділиться з вами улюбленим рецептом приготування смачного сібаса.
Сібас: інгредієнти для приготування
- 3-4 зубчики часнику;
- оливкова олія;
- свіжа риба сібас (1 велика або 2 маленькі);
- 6 великих помідорів;
- 1 шт. цибулі-порею (можна звичайну зелену цибулю)
- пучок кінзи або базиліка;
- 1 шт. лайма чи лимона.
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Готуємо сібас покроково:
- Натріть форму для запікання одним зубчиком часнику, поперчіть і змастіть деко олією (це додасть страві аромату);
- На форму викладіть порізані кружальцями томати – один на оден, як черепицю. Це все посипте слайсами часнику;
- Сібас посоліть і поперчіть, в черевце покладіть кілька шматочків лайма чи лимона. На шкірі з боків риби зробіть хрестоподібні надрізи;
- Викладіть сібас на томати. Все це посипте цибулею порей (білу частину ріжемо кільцями, зелену можна розрізати уздовж);
- Зверху все поперчіть, полийте трохи олією й поставте в духовку на 200 градусів на 35-40 хв.
Готуємо гаспачо ! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Вуаля – смачний і дієтичний сібас готовий!
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