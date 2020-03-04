як приготувати сібас: рецепт

Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова знає, як смачно приготувати корисну їжу

Підготовка до літнього сезону і Великий піст скорегували харчування багатьох гурманів. Якщо ви роздумуєте, як готувати корисну, але смачну їжу, Юлія Панкова допоможе з відповіддю. Насолоджуватися пісною стравою можливо, якщо знаєш з чого і як її приготувати. Наприклад, запікати, виключити жирні соуси, готувати на пару.

М’ясо по-бургундськи: рецепт традиційної французької страви від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова зізнається, що вони з чоловіком скоригували свій раціон.

– Тепер у нашому раціоні: броколі, лосось на пару, – розповідає Юля. – Хочемо зменшити кількість споживання м’яса. Переходимо на рибу та зелені овочі. Не вживаємо вуглеводи на ніч. Менше їмо солодкого і смаженої картоплі.

Запечена курка: дієтичний рецепт від «Ревізора Х»

Юлія Панкова ділиться з вами улюбленим рецептом приготування смачного сібаса.

Сібас: інгредієнти для приготування

3-4 зубчики часнику;

оливкова олія;

свіжа риба сібас (1 велика або 2 маленькі);

6 великих помідорів;

1 шт. цибулі-порею (можна звичайну зелену цибулю)

пучок кінзи або базиліка;

1 шт. лайма чи лимона.

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Готуємо сібас покроково:

Натріть форму для запікання одним зубчиком часнику, поперчіть і змастіть деко олією (це додасть страві аромату); На форму викладіть порізані кружальцями томати – один на оден, як черепицю. Це все посипте слайсами часнику; Сібас посоліть і поперчіть, в черевце покладіть кілька шматочків лайма чи лимона. На шкірі з боків риби зробіть хрестоподібні надрізи; Викладіть сібас на томати. Все це посипте цибулею порей (білу частину ріжемо кільцями, зелену можна розрізати уздовж); Зверху все поперчіть, полийте трохи олією й поставте в духовку на 200 градусів на 35-40 хв.

Готуємо гаспачо ! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової

Вуаля – смачний і дієтичний сібас готовий!

Фото страви – iStock.ua