Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі ділиться рецептом, який привезла з відпочинку в Австрії

Більше тижня дівчина разом зі своїм чоловіком підкорювала вершини гір у курортному містечку Бад-Гастайн в Австрії. Щодня ведуча проїжджала на сноуборді більше 40 кілометрів. Поміж розваг дівчина встигла посмакувати австрійськими смаколиками. Каже, що знову відкрила для себе нові гастрономічні смаки.

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– Ми куштували вже звичні брецелі та шніцелі, а також щось новеньке, – каже дівчина. – Наприклад, ніжне печиво з горіхами «Лінц». У місцевих кондитерів я розпитала про його історію. Дізналася цікавий факт: за давнім рецептом це був пиріг. Та винахідливі австрійські кулінари зробили його порційним. Погодьтеся, що це дуже зручно – хрумке пісочне печиво. І, звісно ж, я взяла рецепт, яким радо ділюсь із вами.

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Лінцерське печиво: інгредієнти

150 грамів лісових горіхів (або будь-яких на ваш смак);

200 грамів вершкового масла кімнатної температури;

100 грамів цукру;

1 яйце;

1 чайна ложка лимонної цедри;

360 грамів борошна;

половина чайної ложки розпушувача;

1 чайна ложка кориці;

150 грамів будь-якого ягідного джему;

цукрова пудра.

Запечена курка: дієтичний рецепт від «Ревізора Х»

Готуємо лінцерське печиво покроково:

Спочатку треба приготувати горіхове борошно. Для цього обсмажте горіхи у духовці або на сковорідці. Потім зніміть з них шкарлупку. Додайте 1-2 ложки цукру і перемеліть. Це важливо! Адже якщо ви не додасте цукор, горіхи перетворяться на пасту. Збийте вершкове масло. Всипте до нього решту цукру. Туди ж додайте яйце, цедру і горіхове борошно (яке ви вже приготували). Збивайте все до однорідності. В окремому посуді змішайте борошно, чайну ложку кориці і половину чайної ложки розпушувача. Все перемішайте. З’єднайте обидві суміші. Замісіть тісто, скатайте його в кулю та загорніть у харчову плівку. Залиште на кілька годин у холодильнику. Коли час мине, дістаньте тісто з холодильника й розкатайте між двома листами пергаменту. Так воно не буде липнути до скалки. Виріжте за допомогою формочок або простої склянки круги, в половині з них зробіть «віконця». Можете використовувати склянки різних діаметрів. Покладіть кружечки тіста на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці при 180 градусах 10-12 хвилин, поки краєчки печива не стануть золотавими. Залиште, щоб воно вистигло. Одну половинку змастіть тонким шаром джему. Зверху накрийте половинками з віконцями. Посипте цукровою пудрою. Печиво готове!

Смакуйте з чаєм!

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