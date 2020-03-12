Сколько стоит свадьба 2020? В Киеве можно отпраздновать свадьбу и за миллион, но зачем так тратиться? Мы разузнали, сколько в среднем стоит свадьба в 2020 году, если вы не планируете что-то слишком грандиозное. Предлагаем прочитать материал и просчитать свой оптимальный бюджет.

Сколько стоит свадьба 2020? Подача заявления в ЗАГС

Это ваша первая трата на подготовительном этапе. Обязательная сумма за подачу заявления 0, 85 грн – это роспись в кабинете, без церемонии как таковой. Конечно, в ЗАГСах предложат сразу дополнительные услуги. Будьте готовы, что вам сразу дадут чеки на большие суммы, автоматически посчитав услуги, о которых вы даже не просили. Не стесняйтесь уточнять, за что вы платите. Например, пригласительный от ЗАГСа на вашу собственную церемонию стоит около 53 грн, заполнение заявления сотрудником ЗАГСА на компьютере (а не вами от руки!) – около 55 грн, а консультация перед церемонией – больше 100 грн. Если вы в этом не нуждаетесь, отказывайтесь. Церемония с ведущей в зале ЗАГСа стоит от 250 грн до 600 грн в среднем, в зависимости от количества гостей и услуг. Проговорите все условия сразу при подаче заявления.

Сколько стоит свадьба 2020? Свадебный банкет

Это, пожалуй, самая затратная статья расходов. В 2020 году средний чек на одного гостя на свадьбе обойдется вам от 1000-1500 грн. Чаще всего в эту сумму входят и безалкогольные напитки, иногда – и легкий алкоголь (шампанское, вино). Оговаривайте сразу, что конкретно входит в сумму, озвученную администратором, сколько грамм рассчитывается на одного человека и т.д. Насколько дорогой ресторан можно определить сразу, посмотрев цену, например, салата «Цезарь»: средняя стоимость этого блюда – от 150 грн в ресторане в Киеве. Если она окажется выше 200 грн, ресторан – высокого класса или же цены значительно завышены.

Сколько стоит свадьба 2020? Алкоголь

Это – отдельная сумма, и в каждом ресторане вам предложат разные условия. Есть несколько вариантов. Первый: весь алкоголь вы заказываете в ресторане, тогда не возникает никаких вопросов, вы просто оплачиваете алкоголь по ценам в меню. Второй вариант: вы хотите привезти на свадьбу свои напитки. Тут, опять же, несколько вариантов развития событий. Первый – вы оплачиваете корковый сбор за бутылку (цена за открытие вашей бутылки алкоголя до 1 л в ресторане), он колеблется от 50 до 200 грн в разных заведениях. Второй – вам предложат оплатить просто дополнительную сумму за каждого гостя, чаще всего этого около 100-200 грн, независимо от количества бутылок. В некоторых ресторанах, чаще всего загородных, вам разрешат принести свой алкоголь при заказе банкета на определенную сумму. Это, пожалуй, самый выгодный вариант!

Сколько стоит свадьба 2020? Фрукты

Если вдруг вы хотите привезти в ресторан свои фрукты, будьте готовы, что с вас потребуют определенную сумму за то, что их помоют и сервируют на столы. В среднем – около 500 грн, впрочем, нередко эта услуга предоставляется бесплатно.

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Сколько стоит свадьба 2020? Сервисный сбор

Эту статью расходов многие забывают просчитать заранее, и потом в конце праздника молодоженов ждет неприятный сюрприз в виде пары-тройки дополнительных тысяч в чеке. Почти во всех ресторанах вы также оплачиваете 10% за обслуживание, рассчитайте эту сумму заранее и будьте спокойны. Но уточните, возможно, сервисный сбор уже входит в стоимость банкетного меню – бывает и такое!

Сколько стоит свадьба 2020? Выездная церемония

Если вы хотите устроить себе дополнительную выездную церемонию, она обойдется в немалую сумму. Вы можете сделать это как в ресторане перед банкетом, так и в соседнем парке, на понравившейся вам полянке или набережной – никто не запретит поставить арку даже на Крещатике! Главное – позаботьтесь заранее о том, чтобы было куда подключить аппаратуру, если планируете церемонию с ведущим и музыкой. Цена полностью организованной выездной церемонии от агентства может быть совершенно разной, всё зависит от выбранного вами декора. Минимальная сумма – от 3 500 грн за арку (каркас без цветов), стулья и столик для церемонии. Вместе с флористикой, лепестками роз и декором стульев эта же церемония обойдется в 10 000 – 15 000 грн. Сумма указана без работы ведущего и диджея. Еще учтите, что часто аренда лужайки под церемонию на территории ресторана может оказаться платной, так что обязательно уточните это. Цена может колебаться от 1000 грн до 10 000 за VIP-локацию.

Сколько стоит свадьба 2020? Ведущий на свадьбу

Хороший ведущий – это залог хорошего настроения у гостей и молодоженов на весь праздничный вечер. Поэтому подойдите к его выбору с максимальной тщательностью. Среднюю стоимость назвать сложно, так как разлет цен огромный: от начинающих ведущих, которые возьмут за свои услуги 4 000-5 000 грн до VIP-ведущих с прайсами в $ 4 000. Но не гонитесь за ценой: высокая стоимость не обязательно означает высокое качество. Очень важно, чтобы ведущий понравился вам лично, поэтому обязательно встретьтесь со всеми кандидатами заранее, пообщайтесь, и поймете – кто из них подходит конкретно вам!

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Сколько стоит свадьба 2020? Диджей на свадьбу

Такой же разлет цен и у диджеев. Чаще всего у ведущих уже есть диджеи, с которыми они сработались, поэтому можете посоветоваться с ними. Цена колеблется от 2 000 до 10 000 грн за 7-8 часов работы, но может сильно меняться в зависимости от многих факторов: наличии в ресторане своей аппаратуры, таймингов, локаций, известности диджея (может, вам захочется Армина Ван Бюрена, позвать!) и т.д.

Сколько стоит свадьба 2020? Трансфер

Если вы выбрали локацию за городом, конечно, вам нужно будет привезти туда всех гостей. Проще всего заказать комфортный бусик, который доставит всех с утра на место, а вечером увезет обратно в город, и возможно, даже развезет по домам. Когда будете заказывать трансфер, проговорите количество людей, дальность локации, будет ли автобус весь день находиться с вами или уедет и т.д. Цена трансфера при дальности до 30 км от Киева в среднем от 5 000 до 7 000 грн в обе стороны для 20-25 человек.

Сколько стоит свадьба 2020? Свадебный фотограф

Разлет цен на услуги свадебных фотографов в Киеве – огромный. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы фотограф снимал только свадьбу, или отдельно планируете потратить час-другой на фотосессию вдвоем. Будет ли фотограф находиться с вами на протяжении всего праздника или всего несколько часов. Вариантов – масса! Средняя цена за работу одного фотографа около 6-8 часов – это 300-400 долларов. Можно, конечно, попробовать сэкономить и найти дешевле, но обязательно заранее изучите работы фотографа с других торжеств и убедитесь, что снимки с вашего важного дня получатся качественными и яркими.

Есть еще такие важные статьи расходов на свадьбу, как кольца, наряды для жениха и невесты, обувь, визаж, прически, но просчитать это для всех невозможно. Эти пункты каждая пара выбирает конкретно под себя, и цена может быть как 3 000 – 5 000 за пару обручальных колец, так и 50 000 грн. То же самое и с платьем, фатой, костюмом и другими атрибутами свадьбы.

Главное – помните: если вы хотите свадьбу – будьте готовы потратиться. И знайте сразу: «отбить» вложенные средства не получится 🙂 Зато впечатления, которые останутся у вас после торжества – на всю жизнь, так что праздник однозначного того стоит!

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