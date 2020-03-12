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Свадебные платья 2020: варианты на любой вкус в фото

свадебные платья 2020

Свадьба уже в 2020? А платье еще не куплено? Мы подобрали модные свадебные образы на любой вкус. Вдохновляйся фотоподборкой

Какой вариант свадебного платья выбрать? Ведь их так много! Мировые дизайнеры создали десятки образов, из которых сможет выбрать даже самая капризная и требовательная невеста.

Одной из тенденций 2020 года стал минимализм и индивидуализм. Так что позволь себе можно самый смелый лук, включая белый брючный костюм. Но если ты мечтаешь о роскошном пышном платье, кто тебе запретит его купить?

Смотри варианты трендовых свадебных платьев 2020, выбирай, и пусть все пройдет гладко!

Monique Lhuillier

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Oscar de la Renta

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Lela Rose

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Randi Rahm

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Marchesa

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Pronovias

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По материалам iStock.com, brides.com

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