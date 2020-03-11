Если в 2020 году ты готовишься стать женой, самое время задуматься о свадебном маникюре. Ведь ресторан, платье и все остальные важности ты уже наверняка выбрала! Не оставляй выбор дизайна маникюра для свадьбы на последний момент: красивые ухоженные ногтики – важный элемент нежного образа невесты!

Чаще всего, если искать в интернете варианты маникюра на свадьбу, поисковики выдают однотипные картинки с классическими дизайнами, которые «носили» еще наши бабушки.

Брови 2020: модные тенденции на весь год

Чтобы ты не заморачивалась с поиском свадебного маникюра, мы сделали это за тебя и отобрали самые оригинальные идеи маникюра для свадьбы в 2020году в нашей подборке. Вдохновляйся и уже сейчас записывайся к мастеру: твою дату могут легко занять другие невесты!

Фото: istock

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