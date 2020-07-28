Привет, я Лиза. Я успешный блогер. И сегодня, в шестой серии веб-сериала FAKE, у меня случился первый… гив! Афигееееть:) На этом хорошие новости не заканчиваются! Сегодня я иду на свидание с Димой. Не такой уж они и рукожоп, он очень милый и романтичный :) Подкинула Валюхе идею, как познакомиться с парнем на улице. Собаки! Но, кажется, у Вали что-то пошло не так с этими собаками. Бомжи, драка, битое стекло… Потом меня еще и жестко кинули на бабло! Ну, короче, тут не читать надо, а смотреть:)

FAKE - 5 серія дивитися онлайн