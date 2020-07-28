Video: FAKE. 6 серія #СОБАКИ

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28 липня

FAKE. 6 серія #СОБАКИ

Привіт, я Ліза. И я успішна блогерка. Сьогодні в цій серії у мене трапиться мій перший… гів! Офігіііти! Але на цьому хороші новини не закінчуються. Сьогодні я йду на побачення з Дімою. Не такий вже він і рукосрак, а дуже навіть милий та романтичний:) Підкинула Валюсі ідею, як легко познайомитися з хлопцем на вулиці. Собаки! Але, здається, щось у Валі пішло не так із тими собаками… бійка, безхатченки, розбите скло! Потім мене ще й жорстко кинули на бабло. Ну, словом, тут не читати треба, а дивитися:)

FAKE - 5 серия смотреть онлайн

 

FAKE. 6 серія #СОБАКИ
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