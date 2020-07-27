Привет! Я Лиза. И я блогер. Уже вторая серия, а ты все еще смотришь этот сериал? Красавчик:) И вот что я хотела у тебя спросить: бывало, что день только начался и сразу не задался? А у меня так каждый день. И сегодняшний не стал исключением. С самого утра меня выбесила Валя, потом из-за нее мне пришлось рыться в вонючих мусорных баках. Но и это еще не все! Вишенкой на торте этого ужасного дня стал тот фицик Дима – рукожоп, из-за которого я лишилась работы! Велкам в мой треш!

FAKE - 1 серія дивитися онлайн