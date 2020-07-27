Привіт! Я Ліза. І я блогерка. Вже друга серія, а ти й досі дивишся цей серіал? Красунчик:) І от, що я хотіла в тебе запитати: бувало, що твій день щойно розпочався, а вже одразу все пішло не так? А в мене так щодня. І сьогоднішній день не став винятком. Із самого ранку мене вибісила Валя, потім через неї мені довелося порпатися у смердючих сміттєвих баках. Але й це ще не все! Вишенькою на торті цього жахливого дня став той фіцик Діма-рукосрак, через якого я лишилася без роботи! Велкам у мій треш!

FAKE - 1 серия смотреть онлайн