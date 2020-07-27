Video: FAKE. 1 серия #ДЕТОКС

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27 июля

FAKE. 1 серия #ДЕТОКС

Привет. Я Лиза! И я типа блогер! Если ты включил первую серию, то добро пожаловать в мой мир. Вот только не надо говорить мне о фейке и о том, как важно быть собой! Я и сама все это знаю, но хочу жизнь лакшери, а не вот этот весь хард, который несется в первой серии. Короче, здесь я тупо оконфузилась перед всей блогерской тусовкой, но у меня родился план, как подцепить себе красавчика Марка и отомстить этой  курице Ритке! Кто такая Ритка? Смотрите все сами.

PS: Валюша – это моя бест френд, моя подруженька еще со школы. Люблю ее!

FAKE

FAKE. 1 серия #ДЕТОКС
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