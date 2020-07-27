Video: FAKE. 1 серія #ДЕТОКС

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27 липня

FAKE. 1 серія #ДЕТОКС

Привіт! Я Ліза! І я типу блогерка. Якщо ти увімкнув першу серію, то ласкаво прошу до мого світу. От тільки не треба мені казати про фейк і про те, як важливо бути собою! Я й сама все це знаю, але хочу життя лакшері, а не весь оцей хард, який несеться вже з першої серії. Словом, тут я тупо осоромилася перед усією блогерською тусою. Але в мене народився план, як підчепити собі красунчика Марка та помститися цій курці Ритці! Хто така Ритка? Дивися усе сам!

PS: Валюша – це моя бест френд, моя подружаня ще зі школи. Люблю її!

FAKE

FAKE. 1 серія #ДЕТОКС
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