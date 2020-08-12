Как намекнуть парню на букет? Советы Ани Остапенко

Актриса веб-сериала FAKE поделилась способом, как получить цветы от поклонника

Пожалуй, нет ни одной девушки, которая бы не любила цветы. А получать их от своего бойфренда или сторонника – отдельный вид радости. Даже маленький букетик может вызвать огромную радость. Однако, время ребятам нужно намекнуть, чтобы получить цветы в подарок. Не каждый может понять, почему это так важно для девушки. Но на самом деле все очень просто.

– В первую очередь букет – это проявление внимания, заботы, знак заботы Я обожаю такие мимишности, это всегда приятно. Букет – это миниподарунок. Кто не любит сюрпризы! Как просто цветочек, но после нее чувствуешь себя принцеска, – объясняет Аня Остапенко.

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Зачастую парни думают, что букет должен быть составленным «дорого-богато», иначе девушке не понравится. Но когда речь идет о внимании, считается каждая мыла деталька.

– Мне безразлично это будет 101 роза или маленький букетик полевых цветов, который купили в бабуле. Главное – с любовью, чтобы и для парня этот жест был не для «галочки», а он сам получал кайф от такого минивчинку. Тогда это круто, это всегда приятные эмоции и потом самой хочется сделать что-то приятное !!! Цветы ребята не любят, а вот приготовить что-то вкусненькое – тоже крутой проявление внимания, – говорит актриса FAKE.

Для тех, кто устал безуспешно намекать своему парню на букет, Аня Остапенко имеет универсальный совет. Шок, но девушка считает, что говорить нужно прямо.

– Просто мы, девушки, любим показать «смотрите как меня любят». Возможно парень проявляет свою любовь по-другому, а ты не замечаешь. Скажи, что для тебя цветы – это важное проявление внимания, что ты бы хотела получать цветочек не только 8 марта. А еще есть проверенный вариант «случайно» отправить ему смс: «Ой, смотри какой крутой букет подарил парень (здесь имя твоей подруги). Жаль, что мне таковой не получить ». А потом: «Ой, не тебе, ахаха, ошибочка вышла», – смеется Аня Остапенко.

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