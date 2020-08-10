Что такое френдзона и как из нее выйти? Советы психолога и истории украинских звезд

Звезды Нового канала поделились своими историями неразделенной любви

Френдзона – место, куда никто не хочет попасть. Там грустно, больно и неловко. Но если слишком долго молчать о своих чувствах, как говорил Джои из «Друзей»: «Ты останешься для нее просто другом». Об этом, как никто другой, знает айтишник Дима – герой веб-сериала FAKE. Он никак не мог найти подход к блогерше Лизы, что едва не упустил свой шанс на счастье. Оказывается, что актер Женя Лесничий, который и сыграл Диму, тоже отмотал определенный срок во френдзоне.

– Когда-то я тоже бывал во френдзоне, но это было довольно давно. На самом деле, сейчас трудно вспомнить детали, однако, помню, что это не очень приятное состояние. Сейчас те попытки ненавязчиво привлечь внимание, часто безуспешно и бессмысленно, кажутся даже прикольными. Очень часто люди сами себя загоняют в такое некомфортное состояние, из которого потом трудно найти выход. Стоит помнить, что это абсолютно нормально, когда симпатия или любовь не разделены. Кто-то в ком-то заинтересован больше. Нужно принять ситуацию, какая она есть, и тогда решать – соглашаешься ли ты с ней или нет. И не обязательно подстраиваться под чьи-то предпочтения. Ты – не киевский торт, чтобы всем нравиться. Обязательно найдется человек, который примет настоящего тебя, – говорит актер веб-сериала FAKE.

Даже у наших звезд случались конфузы на любовном фронте, они попадали во френдзону. Казалось бы, кто мог френдзонить ведущего Александра Педана или блоггера-красавчика Богдана Шелудяка с «Киев днем ​​и ночью». Но случалось в жизни ребят и такое.

– Когда-то давно еще до жены, у меня была любовь. Сначала я попал в френдзону, затем, чтобы из нее выйти, я начал доказывать, что у меня есть другие девушки и отправил во френдзону ее. Из-за этого наши отношения испортились. А когда я захотел вернуть все назад, то снова попал во френдзону. Поэтому, как из нее выйти, я так и не понял, – делится ведущий Нового канала.

– Как это ни парадоксально, но во френдзоне я оказываюсь довольно часто. И все из-за меня, потому что вовремя не даю девушке понять, что мне может быть что-то интересно, кроме дружбы. Проще не попасть во френдзону, чем выйти из него. Скажу, как парень, уже с первой встречи понятно, есть ли у вас симпатия друг к другу. Во время второй встречи уже нужно делать конкретные шаги, чтобы показать свои намерения. Важно не упустить момент, – советует Богдан.

Кто твой парень из FAKE? ТЕСТ

«У меня был свой бедбой Марк» – Аня Остапенко о прежних отношениях

Так почему же люди так часто попадают во френдзону и как из нее выйти? Здесь поможет разобраться психолог, телесно-ориентированный терапевт Ярослава Федорчук:

– Нужно для начала разобраться в механизмах того, как и для чего люди встречаются. Ими руководит некий импульс, эмоциональное возбуждение «я хочу пойти с этим человеком в отношения». Человек может не до конца индентификуе, о чем эти потребности. Например, с его стороны это симпатия, а из нее – немножко другие мотивы. То есть в первую очередь нужно разобраться в мотивах. Она шла в эту френдзону, чтобы удовлетворить ряд своих потребностей: не с кем потусить, я тусуюсь с ним, потому что это безопасная территория. Скорее всего, для девушки этот парень о комфортном и безопасном способе находиться в контакте с человеком и не предаваться своей женской сексуальной части. С его стороны были другие мотивы, которые он поначалу не проявил. Поэтому и возникает конфликт, потому что по факту выбор все сделали. У парня нарастает недовольство и скрытая агрессия из-за этого. Выход здесь только один: выйти на открытый диалог и завершить эти «отношения». Это покажет истинное отношение девушки к парню, она поймет свои реальные чувства. Войти в отношения через дружбу – это достаточно распространенный вариант. И нужно в каждом конкретном случае разбираться, почему человек делает такой выбор. Еще сформировано ожидания от отношений. И если они не соответствуют ожиданиям девушки, она на подсознательном уровне видеть в парню только друга.

Как выйти из френдзоны, покажут и расскажут герои веб-сериала FAKE. Включай и смотри прямо сейчас на YouTube Нового канала!