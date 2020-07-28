Новый каналFAKEНовостиFollow them: актеры веб-сериала «FAKE» в Instagram

Follow them: актеры веб-сериала «FAKE» в Instagram

Велкам в роскошный хештегнутий веб-сериал «FAKE»! В нем блогерша Лиза, ее подруга-пацанка Валюха, мажор Марк и айтишник Дима делают непростой выбор между инстанутим миром социальных сетей и реальной жизнью. Познакомившись с нашими героями, тебе стопудово захочется посмотреть, что же происходит в Instagram актеров, исполнивших главные роли. Поэтому лови ссылку на их профили и жми на фоллов!

Аня Остапенко – Лиза

Лилия Цвеликова – Валя

Максим  Девизоров –  Марк

Евгений  Лесничий  –  Дима

Смотри комедийный веб-сериал «FAKE» уже на YouTube Нового канала!

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Fake фейк