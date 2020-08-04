Звезда веб-сериала «FAKE» (Новый канал) рассказала, как проект помог закрыть гештальты старого романа

Пожалуй, у каждой девушки был некий бедбой, который изменил всю ее жизнь. Отношения с ним помогли разобраться, что важно в жизни и чего она заслуживает на самом деле. У главной героини сериала «FAKE» Лизы таким бедбоем стал Марк – сексуальный красавчик со связями и завышенным чувством собственного величия. Блогера настолько хотела встречаться с «элитным» красавцем, что забыла о настоящих чувствах.

Оказывается, что в жизни актрисы Ани Остапенко, которая и играет Лизу, был свой Марк. На съемочной площадке ей снова пришлось пережить ситуации, которые случались в отношениях с бывшим.

– Было прикольно вспомнить, что у меня были похожи отношения, – рассказывает Аня Остапенко. – Кто-то может сказать, что таких ребят не бывает. А я скажу, что такие, как Марк бывают! У меня был свой бедбой Марк. Надо сразу не ждать от таких ребят сказки. Теперь меня это вообще не волнует и мне легко об этом говорить. Я с улыбкой вспоминаю, что такое было в моей жизни.

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Имя своего бывшего парня актриса «FAKE» не называет. Но отмечает, что его поведение и характер были очень похожими на персонажа Марка, которого играет Макс Девизоров.

– И Марк, и бывший были финансово обеспечены ребята. У Марка такое же отношение к цветам, как и у моего прежнего: это классный поступок, девушки просто с ума сходят, она будет моя 200%. На самом деле, цветы – это лишь милый проявление внимания, а не какой мегачоловичий поступок, – отмечает актриса. – Я как-то сразу поняла, что это не мой человек. Я не люблю хвастливисть в парнях. А он был именно таким. Мой бывший любил подчеркнуть свой достаток не только какими-то шмотками, но и своим поведением. Наши разговоры сводились лишь к тому, какой он классный. Поэтому это были кратчайшие мои отношения (смеется). Надо слушать, что сердце говорит. Ибо оно всегда говорит правду.

Несмотря на непростой роман актриса верит, что у каждого есть вторая половинка. Важно правильно расставить приоритеты, снять розовые очки и мыслить здраво. Тогда о своем выборе жалеть не придется.

– Каждой девушке нужно встретить своего человека. Я верю, что жизнь дает нам людей не просто так, – делится Аня Остапенко. Наверное, мне надо было встретить такого Марка, чтобы я сейчас совсем по-другому смотрела на отношения. Я считаю, что девушка сначала должна определить, что для нее важно в человеке и отношениях, а потом искать себе партнера.

Аня Остапенко признается, что «FAKE» стал для нее своеобразной новой отправной точкой. Веб-сериал дал девушке шанс лучше понять себя.

– Многие ситуации, которые были в сериале, очень похожие на мои жизненные. В них я делала совсем не так, как моя героиня Лиза. После того, как я еще раз это пережила по-другому, то все отпустила. Для меня это уже пройденный этап. Проект помог не только поставить точки над «и» в жизненных ситуациях, которые когда-то были у меня, но и дал возможность посмотреть на себя совсем по-другому. Я настолько благодарна съемочной группе за то, что показали, что я – красивая. И я говорю о внутренней красоте, а не об одежде и макияж. Раньше я вообще не могла воспринимать себя в кадре. А сейчас все изменилось. Невероятное спасибо им всем, – с улыбкой говорит актриса.

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