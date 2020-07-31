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Кто ты в Instagram? ТЕСТ

Крутая блогерша Инста-чика или обычная девушка, на которую подписаны только друзья? Лакшери лайф с кучей фильтров или реальность с искренними людьми? Каждый день нам приходится делать выбор, кем быть в строгих и конкурентных просторах Instagram. И именно об этом наш первый веб-сериал FAKE. Пройди тест и узнай, кто ты в инст-мире – глянцевая штучка Лиза или простая пацанка Валюха?

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