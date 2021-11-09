Смотри онлайн неделю страха лидерства в шоу Эксы 3 сезон 9 выпуск на Новом канале! Кто же в паре главный? Узнай прямо сейчас!

В первом испытании бывшим зададут вопросы, на которые они давно не могут дать ответ. Август и Аня не могут решить, чью фамилию будет носить будущий ребенок. Геворг не хочет, чтобы Алена сама выбирала работу. Илона и Егор не могут решить, как они будут жить. Сегодня пары снова будут спорить и перетягивать одеяло на себя – на этот раз в прямом смысле этого слова! Кто окажется сильнее и упрямее? Смотри в реалити Эксы 3 сезон 9 выпуск.

Эксы 3 сезон 8 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 9 выпуск – смотреть онлайн часть 2