Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 9 от 09.11.2021
09 ноября

Бывшие разрабатывают стратегию. Эксы. Сезон 3. Выпуск 9. Часть 2

Во втором испытании реалити Эксы 3 сезон 9 выпуск те участники, которым удалось перетянуть на себя одеяло в первом испытании, будут определять стратегию игры. Лидер будет бросать шарики с водой, а задача его второй половинки – поймать их при помощи сачка или другого инструмента, который выберет лидер пары. При неудачном раскладе шарики могут лопнуть, так что кому-то придется хорошо намокнуть!

Также бывшие смогут поменяться местами и примерить на себя роль ведущего или ведомого. Кто же окажется лучшим лидером? И у какой пары вспыхнет очередной конфликт? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 9 выпуск онлайн.

Эксы 3 сезон 9 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 9 выпуск – смотреть онлайн часть 3

Бывшие разрабатывают стратегию. Эксы. Сезон 3. Выпуск 9. Часть 2
Кто перетянет одеяло на себя? Эксы. Сезон 3. Выпуск 9. Часть 1
Романтический завтрак вверх тормашками. Эксы. Сезон 3. Выпуск 9. Часть 3
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