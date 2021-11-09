Во втором испытании реалити Эксы 3 сезон 9 выпуск те участники, которым удалось перетянуть на себя одеяло в первом испытании, будут определять стратегию игры. Лидер будет бросать шарики с водой, а задача его второй половинки – поймать их при помощи сачка или другого инструмента, который выберет лидер пары. При неудачном раскладе шарики могут лопнуть, так что кому-то придется хорошо намокнуть!

Также бывшие смогут поменяться местами и примерить на себя роль ведущего или ведомого. Кто же окажется лучшим лидером? И у какой пары вспыхнет очередной конфликт? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 9 выпуск онлайн.

Эксы 3 сезон 9 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 9 выпуск – смотреть онлайн часть 3