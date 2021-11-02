Первое испытание в шоу Эксы 3 сезон 8 выпуск поначалу покажется участникам странным, ведь ведущие ничего им не объяснят! Каждый зайдет в темную комнату, в которой будет либо манекен, либо мужчина в маске. Тем, кто попадет в комнату с манекеном, Александр Педан выдаст пару боксерских перчаток. Почему ведущие посоветуют участникам беречь себя? Узнай прямо сейчас!

Участники в комнате с манекеном услышат аудиозаписи своих ссор с бывшими. Это так сильно их расстроит и разозлит, что они начнут бить по нему, как по боксерской груше. А что будет с теми, кто встретится с мужчиной в маске? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 8 выпуск.

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Эксы 3 сезон 8 выпуск – смотреть онлайн часть 2