Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 9 от 09.11.2021
09 ноября

Романтический завтрак вверх тормашками. Эксы. Сезон 3. Выпуск 9. Часть 3

В финальном испытании проекта Эксы 3 сезон 9 выпуск участники будут готовить блинчики. Неужели все так просто? Конечно же, нет! Бывших при помощи специальной системы подвесят вверх тормашками. В таком перевернутом положении они и будут разбивать яйца, замешивать тесто и жарить блины. От долгого нахождения вниз головой у многих начнет кружиться и болеть голова. Кто не захочет отказываться от прохождения испытания, несмотря на плохое самочувствие? Все ли пары смогут договориться и приготовить завтрак сообща? Смотри в реалити Эксы 3 сезон 9 выпуск онлайн.

Эксы 3 сезон 9 выпуск – смотреть онлайн

Романтический завтрак вверх тормашками. Эксы. Сезон 3. Выпуск 9. Часть 3
Кто перетянет одеяло на себя? Эксы. Сезон 3. Выпуск 9. Часть 1
Бывшие разрабатывают стратегию. Эксы. Сезон 3. Выпуск 9. Часть 2
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