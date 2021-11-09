В финальном испытании проекта Эксы 3 сезон 9 выпуск участники будут готовить блинчики. Неужели все так просто? Конечно же, нет! Бывших при помощи специальной системы подвесят вверх тормашками. В таком перевернутом положении они и будут разбивать яйца, замешивать тесто и жарить блины. От долгого нахождения вниз головой у многих начнет кружиться и болеть голова. Кто не захочет отказываться от прохождения испытания, несмотря на плохое самочувствие? Все ли пары смогут договориться и приготовить завтрак сообща? Смотри в реалити Эксы 3 сезон 9 выпуск онлайн.

Эксы 3 сезон 9 выпуск – смотреть онлайн