В программе Эксы 3 сезон 10 выпуск участники почувствуют себя детьми. Они получат в подарок именно то, о чем мечтали, когда были маленькими. Это СD-диски, тамагочи и другие радости, которые они не могли себе позволить. А теперь участники сами получат возможность порадовать детей, которые тоже мечтают о подарках под елкой! Для этого эксам нужно будет откровенно ответить на вопросы о своем прошлом. За каждый честный ответ какой-то ребенок получит свой подарок мечты.

Август расскажет о том, как он сталкивался с расизмом, а Геворг признается, почему винит себя в смерти матери. Какие еще факты расскажут о себе участники в этом непростом испытании? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 10 выпуск.

Эксы 3 сезон 10 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 10 выпуск – смотреть онлайн часть 3