В программе Эксы 3 сезон 10 выпуск бывшие создадут капсулу времени. Они напишут своим вторым половинкам письма в будущее – их 60-летним версиям. Однако участникам не придется так долго ждать, чтобы прочитать эти письма. Они смогут представить себе, какими будут в старости, прямо сейчас!

Для третьего испытания на лица участников нанесут специальный грим, благодаря которому они будут выглядеть пожилыми людьми. Им нужно будет придумать романтическое свидание для пожилых людей, учитывая возможные проблемы, – потерю слуха или зрения, рассеянное внимание и другие нюансы пожилого возраста. Какими будут эти свидания? Смотрите в программе Эксы 3 сезон 10 выпуск.

Эксы 3 сезон 10 выпуск – смотреть онлайн