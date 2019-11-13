Новый канал / Эксы / Последний шанс для бывших. Анонс 9 выпуска 2 сезона реалити «Эксы» на Новом канале
13 ноября

Последний шанс для бывших. Анонс 9 выпуска 2 сезона реалити «Эксы» на Новом канале

Смотрите премьеру 2 сезона реалити-шоу «Эксы» каждую пятницу в 21:40 на Новом канале!

«Эксы» – душещипательное, правдивое реалити-шоу о настоящих отношениях. Когда все с надрывом, любовью, ненавистью, скрытыми желаниями и фантазиями пары… бывших влюбленных. Да-да, бывших. Их по-прежнему тянет друг к другу, они общаются, видятся, многие занимаются сексом. Что это – болезненная зависимость, привычка или любовь? Реалити поможет разобраться до конца.

«Эксы» 2 сезон

Последний шанс для бывших. Анонс 9 выпуска 2 сезона реалити «Эксы» на Новом канале
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности