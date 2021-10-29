Эксы Саша и Маша о новых отношениях, идеальном сексе и будущих детях. Краш-тест

На шестой неделе реалити «Эксы» покинула пара Саши и Маши. Благодаря своей искренности и близости эти участники с первых серий покорили сердца зрителей. После вылета из проекта Саша и Маша стали героями спецпроекта «Краш-тест с Эксами». Во время откровенного интервью с ведущей Натальей Ежовой они раскрыли закадровые секреты со съемочной площадки и рассказали, как живут после участия в реалити.

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«Краш-тест с Эксами» – спецпроект Нового канала. В студию к ведущей и психологу Наталье Ежовой будут придут самые яркие участники нашумевшего любовного реалити. Они откровенно расскажут о том, как проект «Эксы» изменил их жизнь и удалось ли им разобраться в отношениях. Кроме того, участники ответят на провокационные вопросы, которые беспокоят миллионов зрителей!

Новые выпуски третьего сезона реалити «Эксы» смотри по вторникам в 19:00 на Новом канале!