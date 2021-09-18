Встречай новый сезон спецпроекта Предметка с Сергеем Никитюком! Героиней первого выпуска стала Женя Мазур, победительница четвертого сезона нашумевшего реалити «Від пацанки до панянки». На ее судьбу выпало немало трудностей: одиночество, непонимание окружающих, наркозависимость… А полгода назад Женя потеряла маму, и в один миг 20-летней девушке пришлось повзрослеть и взять ответственность за младшего брата. В интервью с Сергеем Никитюком она рассказала, как справляется с потерей и новыми обязанностями, которые легли на ее плечи, кто поддерживает ее, когда становится совсем плохо, и что заставляет ее жить дальше.

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