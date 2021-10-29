Екси Саша та Маша про нові стосунки, ідеальний секс і майбутніх дітей. Краш-тест

На шостому тижні реаліті «Екси» залишила пара Саші та Маші. Завдяки своїй щирості та близькості ці учасники з перших серій підкорили серця глядачів. Після вильоту з проекту Саша та Маша стали героями спецпроекту «Краш-тест з Ексами». Під час відвертого інтерв'ю з ведучою Наталією Єжовою вони розкрили закадрові секрети зі знімального майданчика та розповіли, як живуть після участі в реаліті.

Юля Чигринець про весілля, майбутню дитину, інтимні тату та нову роботу. Предметка

Женя Мазур про стосунки з Чигринець, нову дівчину, смерть мами та опіку над братом. Предметка

«Краш-тест з Ексами» – спецпроект Нового каналу. У студію до ведучої та психологині Наталії Єжової прийдуть найяскравіші учасники гучного любовного реаліті. Вони відверто розкажуть про те, як проект «Екси» змінив їхнє життя і чи вдалося їм розібратися в стосунках. Крім того, учасники дадуть відповіді на провокаційні запитання, які турбують мільйони глядачів!

Нові випуски третього сезону реаліті «Екси» дивись у вівторок о 19:00 на Новому каналі!