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Как родителям вести себя с детьми во время войны? Советы психолога

Как родителям вести себя с детьми во время войны? Советы психолога

Топ-7 действенных шагов от Натальи Ежовой, которые помогут справиться с эмоциями ребенка и не накопить стресс

1 июня в Украине отмечают День защиты детей. В честь этого психолог и ведущая проекта Нового канала «Эксы» Наталья Ежова дала важные советы на актуальную, к сожалению, тему – как родителями вести себя с детьми во время войны. Читайте, записывайте, применяйте!

  1. Объяснять на языке ребенка, что такое война

– Необязательно маленькому ребенку в три-четыре года рассказывать тяжелые подробности войны, которые могут повлиять на его психику, – говорит психолог. – Отвечайте на вопросы, которые он задает, но не говорите о том, что может травмировать.

  1. Говорить, слушать, поддерживать

– Если ребенок стал свидетелем тяжелых или страшных событий, старайтесь поговорить с ним о его эмоциях. Что он чувствует, что думает. Если ребенок молчит, то можно рисовать, лепить, готовить, – советует ведущая Нового канала. – Кстати, не запрещайте рисовать страшные картинки. Так ребенок выражает свои переживания. Нужно разрешать ему высвобождать стрессовые отрицательные эмоции из тела и подсознания. После негативных и темных он может начать рисовать яркие.

Как родителям вести себя с детьми во время войны? Советы психолога

  1. Делиться своими чувствами

– Говорите без стыда, что вам тоже страшно или тревожно, – советует Ежова. – Делитесь своими эмоциями и переживаниями. В то же время убеждайте, что точно справитесь. Таким образом ребенок получит опору и уверенность, что с вами безопасно.

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  1. Играть в игры

– Занимайтесь активностями, которые помогут сместить фокус внимания с переживаний на эти занятия, – говорит психолог. – Например, играйте в слова, где нужно сосредоточиться на подборе букв. Или рисуйте вместе. Также хороший вариант – игра «Крокодил», где ребенку нужно включить воображение и язык тела.

  1. Делать утреннюю зарядку

– Физические упражнения выводят из тела стресс. Как у взрослых, так и у детей. Расслабляйте и напрягайте мышцы. Это важно! – советует ведущая Нового канала.

Как родителям вести себя с детьми во время войны? Советы психолога

  1. Быть нежными

– Всем людям важна любовь и поддержка. Особенно деткам, – говорит Ежова. – Будьте нежны и осторожны, не сбрасывайте на них свою пассивную агрессию. А чтобы заботиться о детях, заботьтесь прежде всего о себе! Помните, что не нужно грызть себя, чувствовать вину и т.д.

  1. Делегировать ответственность

– Делегируйте ребенку маленькие дела, обязанности. К примеру, помыть стакан, застелить кровать, прочесть несколько страниц книги. Ежедневные рутинные, казалось бы, дела делают психику более стабильной. Это действительно работает!

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