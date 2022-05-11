Как научиться принимать решения? Способы от психолога Натальи Ежовой

Психолог и ведущая проекта Нового канала «Экси» дала действенные советы по поводу актуального сейчас вопроса

В сложное для всей страны время есть вопросы или проблемы, которые испытывает почти каждый украинец. Одна из таких – растерянность и страх принять какое-либо решение. Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова объяснила, как преодолеть это чувство и вернуть уверенность.

– Сейчас действительно сложно что-нибудь решить. «Если решение неправильное? Если я что-нибудь потеряю? Если то, что я выберу, повредит мне и моей семье», – эти и многие другие вопросы крутятся в головах украинцев. И на них правда трудно дать ответ, – говорит эксперт. – Я собрала действенные советы, что делать для того, чтобы преодолеть проблему и стабилизировать свою психику.

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Дайте этому решению «родиться»

Мы все сейчас пребываем в условиях стресса. Важно дать решению появиться самому, подождите его. Не заставляйте себя и не совершайте поспешных шагов, о которых потом можете пожалеть.

Пофантазируйте о разных путях

Проживите в своей голове три жизни. Представьте, что будет, если поступите так. Затем – если поступите иначе. Подумайте таким образом обо всех вариантах развития событий. Если трудно сделать это в фантазиях, то пропишите в заметках. Дайте этой информации «выстояться». День не думайте о ней, не заглядывайте в свои записи. А вспомните и проговорите или прочтите вслух через день. Подумайте, что вам ближе всего.

Не обещайте себе

Не загадывайте на 100%. Поймите, что может быть так, а может быть и иначе. Не будьте категоричны. Дайте жизни возможность подкорректировать все. Если вы так относитесь к событиям и своему решению, то это немного снижает стресс и напряжение. Тогда все, что вы хотите, придет к вам.

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Фокусируйтесь на себе

Подумайте, какие эмоции при разных вариантах решений вы будете проживать. Сейчас это сложно представить, но пытайтесь понять, что вы хотите и можете чувствовать. Какие эмоции надеетесь прожить? Старайтесь почувствовать свое состояние. От этого и отталкивайтесь при принятии решения.

Думайте о конечной цели

Думайте о том, что вы хотите получить. Неважно, какой дорогой, какими способами вы придете к желаемому. Главное – четко понимать конечный результат, ваше желание. Даже если кажется, что это сейчас невозможно, все равно мечтайте.