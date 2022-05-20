Как обрести желание жить дальше? Советы психолога

Ведущая и психолог реалити «Эксы» объяснила, как планировать свою жизнь во время войны
Нет сил, утратила смысл жизни, веру в будущее, исчезло желание жить дальше. Именно с такими запросами обратились к психологу Наталье Ежовой в новом digital-проекте «Что делать, если…?» от Нового канала. В нем специалист отвечает на самые распространенные вопросы подписчиков соцсетей Нового канала и советует, как им лучше справиться с эмоциональным багажом.
– Сейчас стоит вспомнить фразу, которую мы слышали уже много раз, но которая очень актуальна сейчас: «Жить нужно здесь и сейчас». Когда мы не знаем, что ждет нас впереди, то словно оторваны от земли, теряем стабильность, не знаем, куда двигаться, – объяснила психолог.
«Не могу принять решение»: Наталья Ежова объяснила, что делать с распространенной проблемой
Как же вернуть желание жить дальше, двигаться вперед и обрести хоть какую-то стабильность? Наталья Ежова дала несколько действенных советов:
Больше ответов на ваши запросы ищите в первом выпуске digital-проекта «Что делать, если…?» от Нового канала, посвященном преодолению апатии и обретению смысла жизни.