Как обрести желание жить дальше? Советы психолога

Ведущая и психолог реалити «Эксы» объяснила, как планировать свою жизнь во время войны

Нет сил, утратила смысл жизни, веру в будущее, исчезло желание жить дальше. Именно с такими запросами обратились к психологу Наталье Ежовой в новом digital-проекте «Что делать, если…?» от Нового канала. В нем специалист отвечает на самые распространенные вопросы подписчиков соцсетей Нового канала и советует, как им лучше справиться с эмоциональным багажом.

– Сейчас стоит вспомнить фразу, которую мы слышали уже много раз, но которая очень актуальна сейчас: «Жить нужно здесь и сейчас». Когда мы не знаем, что ждет нас впереди, то словно оторваны от земли, теряем стабильность, не знаем, куда двигаться, – объяснила психолог.

«Не могу принять решение»: Наталья Ежова объяснила, что делать с распространенной проблемой

Как же вернуть желание жить дальше, двигаться вперед и обрести хоть какую-то стабильность? Наталья Ежова дала несколько действенных советов:

Планируйте не на большие промежутки. Расписывайте, что вы собираетесь делать завтра. Например, надеть такие-то вещи, приготовить такое-то блюдо, позвонить маме и т.д. Планируйте на один, два, три дня. Так проживете одну неделю, потом будет другая. Ставьте перед собой маленькие цели. Если вы попытаетесь запланировать что-то масштабное, существует риск снова провалиться в бессилие. Маленькой целью может быть приготовить еду, найти себе жилье, собрать на один бронежилет. Когда человек достигает маленьких целей, у него появляется жажда жизни. Тогда он сможет браться за что-то большее. Благодарите себя. Благодарность должна проявляться не только в словах, вам нужно почувствовать ее. Спасибо за то, что живы, что приготовили себе еду, что близкие рядом. Обсуждайте свои эмоции с другими. Собирайтесь в группы, чтобы поделиться эмоциями. Таким образом вы найдете решение своих проблем и поможете другим. Это могут быть виртуальные группы онлайн или вживую с людьми, которые находятся рядом.

Больше ответов на ваши запросы ищите в первом выпуске digital-проекта «Что делать, если…?» от Нового канала, посвященном преодолению апатии и обретению смысла жизни.