Победители «Эксов» рассказали, на что потратят 100 тысяч гривен

Самая спокойная пара реалити еще не определилась с судьбой своего выигрыша

Третий сезон реалити «Эксы» закончился, все пары разобрались в своих отношениях, а одна из них даже выиграла денежный приз. За победу в проекте пара Алены Чаринцевой и Геворга Берчяна получила100 тысяч гривен. На что же ребята планируют потратить немаленькую сумму? Об этом победители 3-го сезона «Эксы» рассказали в спецпроекте «Предметка. Пост-шоу» Сергею Никитюку.

– 100 тысяч – не та огромная сумма, которую можно вот так прямо распланировать, куда потратить. Эти деньги не особо ощутимы для нас. За время проекта у нас ушло где-то тысяч сорок – на мои шоколадки и Аленино пиво (смеется). Поэтому это не те деньги, за которые мы ожесточенно сражались, но приятно, – рассказал Геворг.

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Как оказалось, парочка еще не до конца определилась с тем, на что пойдут выигранные средства. Но Алена хотела бы оплатить ними какое-то путешествие на двоих. Девушка призналась, что для нее деньги за победу – лишь приятный бонус. На проект она шла, чтобы раз и навсегда разобраться в отношениях с Геворгом.

– Помимо того, что мы получили бесценный опыт, нам еще и деньги дали. У меня была цель – пройти все испытания, – рассказала Алена.

Больше о том, как сложилась жизнь победителей 3-го сезона реалити «Эксы» после проекта, смотрите в «Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком.