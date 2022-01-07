Сергей Никитюк предложил участнице «Эксов» попробовать себя в роли модели

Известный скаут, возможно, открыл новую украинскую звезду моделинга

Эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» и опытный модельный скаут Сергей Никитюк имеет просто идеальное чутье относительно того, кто может стать моделью, а для кого эта мечта так и останется мечтой. С первого взгляда он может угадать параметры почти любой девушки и оценить, будет ли она потенциально интересна профессиональному модельному агентству. Именно поэтому во время спецпроекта «Предметка. Пост-шоу» с победителями «Эксов» Аленой Чаринцевой и Геворгом Берчяном Сергей Никитюк сделал девушке предложение, от которого просто невозможно отказаться. Ведущий увидел в участнице «Эксов» модельный потенциал и захотел помочь ей попробовать себя в моделинге.

– Сразу скажу, что когда приезжал к вам в дом на ваши съемки и увидел Алену, мне очень понравилось ее лицо. Я бы снял видеовизитку и показал ее менеджерам у себя в агентстве, – предложил Сергей Никитюк.

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Как оказалось, моделинг – давняя мечта Алены, которая, к сожалению, раньше не очень нравилась Геворгу. Но после проекта мужчине удалось изменить свое отношение к стремлениям любимой и принять ее желание. Он объяснил, что никогда не пойдет вопреки мечте своей девушки, потому что полностью ей доверяет. Геворг даже допускает фотосессии в белье и купальниках, а вот что касается роликов с поцелуями, то он против.

– Переживаю, чтобы мы не расстались. Хочу, чтобы Геворг по-настоящему доверился мне, отпустил меня. Я себе не позволю с кем-нибудь целоваться, когда у меня есть любимый, которому будет неприятно. Это невозможно, – заверила Алена.

Во время интервью Сергею Никитюку все-таки удалось снять модельную визитку для Алены. Хотите увидеть, как это было? Тогда смотрите «Предметку. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком с победителями 3 сезона реалити «Эксы» Аленой и Геворгом.