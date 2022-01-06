Аня Сулима – о денежных потерях из-за реалити Эксы

Участница проекта рассказала, чего ей стоило наладить свои отношения

Почему-то многие думают, что участие в любом телевизионном проекте – это нереальные гонорары. Но на самом деле когда ты идешь в реалити спасать свои отношения, приходится чем-то жертвовать. Например, бывшая участница «Супермодель по-украински» и блогер Аня Сулима, участвуя в проекте «Эксы», совершенно забросила свои блогерские заработки.

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Ради любви и шанса наладить свои отношения с бойфрендом Августом Козанчуком Аня решилась на длительное время отказаться от ведения соцсетей (по правилам проекта, участники не имели доступа к сотовой связи и интернету). Таким образом,за время отсутствия в сети девушка лишилась не только какой-то части подписчиков, но и источника своего основного заработка – рекламы в Instagram.

– Я потеряла примерно до 20 тысяч подписчиков за тримесяца съемок. А в денежном эквиваленте это будет плюс-минус десятка зелени. И скажу больше: мы уехали, но осталась квартира, коммунальные платежи, все это копилось. Когда вернулись с проекта, у нас было около 60 тысяч гривен долгов, – рассказала Аня Сулима.

Больше о жизни финалистов 3 сезона реалити «Эксы» Ани Сулимы и Августа Козанчука смотрите в спецпроекте «Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком на YouTubeНового канала