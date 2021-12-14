Как подготовиться к знакомству с родителями партнера? Советы психолога

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как наладить связь при первой встрече с родными вашего парня или девушки

Предстоит знакомство с родителями вашего партнера? Можем поспорить, что вы немного переживаете, ведь хотите понравиться его или ее маме и папе – очень важным людям в жизни любимого человека. Не нервничайте, потому что сейчас вам важно успокоиться и действительно немного подготовиться. Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова поделилась несколькими советами, которые помогут произвести правильное впечатление на родителей вашего партнера и сформируют почву для дальнейших хороших отношений.

Выполняйте упражнение «тожиться».То есть вы слушаете, что говорят родители, выбираете то, что совпадает с вашимвиденьем мира,и говорите «я тоже». Например, я тоже люблю чай, я тоже люблю рано вставать. Выполняйте упражнение «мыкаться».Во время разговора находите те вещи, в которых вы с родителямиможете объединиться,и говорите «мы». Например, мы вместе любим вашего сына, давайте мы вместе сходим куда-то. Покажите свою благодарность.Вы ведь действительно благодарны, что родители создали и воспитали такого прекрасного для вас партнера. Будьте любезными.Если в дальнейшем вы со своим партнером создадите семью, то родители станут ее неотъемлемой частью. Поэтому важно поддерживать связь, разговаривать искренне и с уважением. Говорите о своем партнере – родителям это приятно. Расскажите, каким или какой вы видите их сына или дочь, как вы познакомились, какие у вас планы.

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– Помните, что нравиться родителям – это не основная ваша задача. Главное – построить классную связь со своим партнером. Тогда это автоматически сформирует хорошие отношения и с его родителями, – добавила психолог.

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