Обязательно ли паре иметь общие интересы? Отвечает психолог

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова рассказала о важности различий между партнерами

Говорят, что противоположности притягиваются. А еще – что без общих интересов в отношениях никуда. Так что же из этого правда? Насколько партнеры должны разделять друг з другом то, что им нравится или не нравится? На этот вопрос знает правильный ответ ведущая и психолог реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова.

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Как утверждает эксперт, в гармоничных отношениях важно найти ту самую золотую середину. И вот почему.

– На самом деле здоровые отношения – это союз двух полноценных личностей. Поэтому если у пары совсем нет ничего общего, то это просто разные люди, которые никак не связаны. А если же партеры идентичны в своих интересах и слились в единое целое, то пропадает личное пространство, которое необходимо каждому человеку. Да, важно иметь общие интересы, чтобы было о чем поговорить, что сделать вместе, что обсудить.Надо идти к каким-то общим целям. Но для здоровых отношений также важно иметь и раздельные хобби и увлечения. Это поможет соблюдать границы друг друга и достигать собственных вершин. Чтобы к этому прийти, нужно определить, что ты делаешь с партнером, а что без него. Важно, чтобы между двумя близкими людьми все-таки оставались различия, – объяснила Наталья Ежова.

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