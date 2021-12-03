«Доходы делим 50 на 50»: Александр Педан – о TikTok с дочерью

Ведущий Нового канала рассказал, как ограничивает своих детей в пользовании гаджетами

Лицо Нового канала, ведущий проектов «Эксы» и Improv Live Show и любящий отец Александр Педан все свободное от работы время старается проводить с детьми. Любимые занятия с 5-летним Марком – тренировки на скалодроме и походы в зоопарк. А вот с 16-летней Лерой все серьезнее. Звездный папа с дочерью снимают социальный проект об университетах Украины «УніверCheck». А в свободное время делают прикольные ролики для TikTok.

– Считаю, что если не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение. Я это сделал, – говорит Педан в интервью журналу «Отдохни». – Вместо того, чтобы запретить дочери TikTok, начал снимать вместе с ней. У нас общая история под названием win win. Мы с Лерой проводим много времени вместе, я интересуюсь ее увлечениями и разделяю их. С другой стороны, для нее это первый бизнес, она даже зарабатывает на этом деньги. Доходы мы делим 50 на 50, потому что TikTok и ответственность за него – на ней.

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В вопросах гаджетов у Александра Педана позиция строгая.

– Я ограничиваю Леру в количестве экранного времени в телефоне, – делится ведущий. – Не могу отобрать гаджет, но в какой-то момент мы с женой приняли решение выставить ей лимит: не более пяти часов. Именно в соцсетях. Обсудили это с Лерой, потому что она проводила там слишком много времени, и решили, что пока ограничим. Такая же позиция и по отношению к Марику. Он не слишком долго сидит у экрана, но у нас есть золотое правило: после девяти вечера мультфильмы мы не смотрим. На ночь только читаем книги и спокойно отходим ко сну.

Смотрите реалити «Эксы» з ведущим Александром Педаном каждый вторник в 19:00 на Новом канале!