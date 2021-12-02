Первая любовь – что нужно знать родителям подростка? Советы психолога

Ведущая и психолог реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова рассказала, как помочь ребенку во время влюбленности

Помнишь ли ты свою первую любовь? Была она счастливой или принесла одни страдания? Вспоминаешь сейчас о том человеке с улыбкой или со слезами на глазах? Первая любовь –важный этап взросления. И эту тему нужно поднимать со своим ребенком. Как раз ее раскрывает фильм «Стоп-Земля» украинского режиссера Екатерины Горностай, который получил пять наград премии «Кіноколо», три награды Одесского кинофестиваля и «Хрустального медведя» на «Берлинале».

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В киноленте 16-летняя Маша и ее друзья переживают непростые моменты влюбленности и взросления, о которых не говорят с родителями, ведь те могут их не понять. Но обсуждать отношения со своим ребенком очень важно. Ведущая и психолог реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова поделилась ТОП-5 советов для родителей, чьи дети переживают первую любовь и первые отношения.

Важно поговорить с ребенком о сексе заранее. В подростковом возрасте это поможет ему опираться на свои ощущения, а не слушать сверстников. Многие подростки идут на первый сексуальный контакт, потому что их шантажируют, говорят, что все девчонки уже со всеми переспали, а ты нет, если не будешь со мной спать, я не буду тебя любить. Ребенку нужно четко осознать, что его тело – это его личное дело, только он может решать, что с ним делать. Лишь по согласию можно его трогать, целовать, прикасаться и т.д. Подросток в любви и отношениях может сказать «нет». Он должен быть уверенным в себе, не бояться потерять партнера и не идти на уступки за счет потери собственного комфорта. Если отношения приносят постоянный дискомфорт, их нужно прекратить. Отношения должны приносить радость, комфорт, счастье, тепло, любовь, а не тревогу и негатив. Об этом нужно говорить. Донесите, что в отношениях нужно опираться на свои ощущения, чувства, эмоции. Помните: первая любовь настоящая, когда с партнером стало лучше, чем было без него. Напоминайте, что эмоции другого человека очень важны. Нужно чувствовать партнера, прислушиваться к нему и не игнорировать его состояние.

Больше о реальностях подростковой любви и непростых этапах взросления можно будет узнать в фильме «Стоп-Земля», который выйдет в кинотеатрах уже 20 января. Также смотри 3-й сезон реалити «Эксы» каждый вторник в 19:00 на Новом канале