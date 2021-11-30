Чому не варто боятися самотності? Відповідає психолог

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова пояснила, чому корисно побути самому

Страшно залишатися на самоті? Весь час хочеться перебувати в компанії, бо так безпечніше? Зроби глибокий вдих, потім видих і налаштуйся на позитивну хвилю. Самотність – це не щось погане, а якраз навпаки. Принаймні так стверджують психологи.

– Важливо спочатку визначити поняття самотності. Адже люди трактують його по-різному. Для когось самотність – це свобода та самодостатність. А для когось – інакше: коли в них нікого немає, вони не виживуть, вони залежні. Психологічно здорові люди зі сформованими особистостями не бачать у самотності негативного підтексту, – пояснила психологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталія Єжова.

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То чому ж не варто боятися самотності?

– По-перше, коли ми залишаємося на самоті, то можемо поговорити самі із собою, – каже Наталія. – По-друге, у цей період можна відновитися, відпочити набратися сил і віддихатися. По-третє, на самоті народжуються найкрутіші шедеври. А по-четверте, ми можемо побачити план своїх дій та розпланувати життя.

Щоб сприймати самотність позитивно, потрібно переглянути те, як ви проводите час наодинці із собою. Це стане першим кроком до звільнення від цього страху.

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