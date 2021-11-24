Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 11 випуску від 23.11.2021 | Новий каналЯка пара залишила проект Екси 3 сезон в 10 випуску від 16.11.2021. Проект Екси 3 сезон залишили Еліс і Ігор

В 11-му епізоді реаліті Нового каналу було одне з найекстремальніших випробувань в історії проекту

Фішкою цього тижня на реаліті «Екси» став обмін партнерами. А фінальне завдання взагалі було максимально екстремальним, бо проходило на найвищому підвісному мості в Європі. Уявіть: дівчину підвішували над водою на трьох мотузках. Два хлопці – її справжній екс та партнер цього тижня – відповідали на запитання про неї. Якщо хтось помилявся, учасниці перерізали одну мотузку. Кожному тріо ставили по чотири запитання, після чого дівчина або залишалася на мосту, або падала вниз. Звісно, зі страховкою у вигляді банджі.

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До речі, першим екстремальне завдання випробував ведучий Нового каналу Олександр Педан:

– Висота моста над річкою Тетерів – 43 метри. Коли я приїхав на локацію, то й сам вирішив стрибнути, щоб протестити це випробування, – згадує ведучий Олександр Педан. – Я зміг, було кайфово! Єдине, хотів стрибати обличчям, а довелося спиною, тому що сонце світило з іншого боку. Так страшніше, тож це було серйозне навантаження для мене. Хто пробував летіти у прірву спиною, той мене зрозуміє.

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Майже всі учасники, яким, за умовами випробування, треба було стрибати, подолали свій страх і полетіли вниз із шаленою швидкістю. Не змогла зробити відчайдушний крок лише Наталя.

– Якби ще з кимось стрибати, то подумала б, а сама – точно ні, – ділиться учасниця. – Я боюся висоти. Це дискомфорт, який складно пояснити. Навіть на балкон третього поверху не виходжу. Прийшовши на випробування, зрозуміла, що мені дуже не по собі. Поки стояла і чекала зйомки, запам’ятала кожну дірочку в асфальті. Не могла підняти очі ні на кого, намагалася перебороти страх, але так і не наважилася стрибнути. Потім зізналася собі і всім, що просто не довіряю. Нікому. Як я можу покласти своє життя на чиїсь плечі?

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Власне, через це дівчина разом зі своїм хлопцем Владом потрапила в зону ризику. А також потягнула за собою партнера цього тижня Августа з його ексом Анею. Рішення далося складно і учасникам, і ведучим. Зрештою Олександр Педан і Наталя Єжова скористалися єдиним за сезон правом вето і залишили на проекті обидві пари. Тож реаліті не залишив ніхто.

Як далі будуть розвиватись події в «Ексах»? Дивіться у вівторок, 30 листопада, о 19:00 на Новому каналі.