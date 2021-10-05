Що робити, якщо шлюб тріщить по швах? Поради від ведучих Нового каналу

Олександр Педан і Наталя Єжова розповіли, як не втратити пристрасть у рутині та зберегти щасливий шлюб

Небажання інтиму, дратівливість, рутина – це топ маячків, що ви пустили стосунки на самоплив, і потрібно їх рятувати. Ведучі реаліті про стосунки та правила життя «Екси» (Новий канал) Олександр Педан та Наталя Єжова в журналі «Добрые советы» дали кілька слушних порад, якими користуються самі.

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Шукайте проблеми в собі

– Якщо вас дратує дружина або сердять діти, то розберіться насамперед із собою, – каже Олександр Педан. – Зазвичай негативні почуття виростають з проблем, які не пов’язані з сім’єю. Можливо, ви недооцінені на роботі або заробляєте не стільки, скільки хотілося б. Ніколи не перекладайте це на свою другу половинку або дітей. Покопайтеся в собі, а далі рішення прийде саме собою. Найголовніше – вчасно сказати про свої переживання.

В інтимному житті переходите до деталей

– Що уважніше ви підходите до питань прелюдії і сексу, то якіснішими вони будуть, – ділиться Наталя Єжова. – Це як яйця – їх можна приготувати різними способами. Яєчня на сковорідці і пашот із соусом – різні рівні смаку. Так само і в інтимі важлива різноманітність: пробувати швидко й повільно, ніжно і грубо, глибоко й неглибоко, кут нахилу, місця поцілунків, місця занять сексом… Якщо ви вже детально пропрацювали секс у ліжку, то можна вигадати сотні нових локацій і способів!

Говоріть! Обговорюйте! Діліться!

– У будь-яких ситуаціях і питаннях у стосунках треба говорити, – радить ведучий. – Люди часто бояться це робити, та розмова справді може вирішити більшість проблем. Перевірено! Якщо щось відбувається не так, значить, комусь чогось бракує або щось не подобається. Про це можна дізнатися лише з діалогу. Якщо говорити в цьому розрізі про секс, то якщо вам чогось не хочеться, не означає, що цього не хочеться партнеру. Запитайте його, спробуйте змістити акцент із себе. Значно прикольніше, коли ви намагаєтеся зробити приємно партнеру. Повірте, він вам відповість і навіть здивує.

Згадайте, що ви – приклад для дитини

– Не можна сказати, що шлюб можуть врятувати діти, але насправді вони дуже зміцнюють стосунки, – ділиться ведучий. – Мотивують не лише в особистому зростанні або успіхах на роботі, а й у стосунках. Загартовують. Приходить розуміння, що ти – приклад для своїх дітей. Тоді більше звертаєш увагу, як ви спілкуєтеся в сім’ї. Все, що скажеш зараз, твоя дитина в майбутньому може сказати своїй другій половинці.

Дивіться четвертий епізод реаліті «Екси» вже сьогодні, 5 жовтня, о 19:00 на Новому каналі!