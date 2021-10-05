Як убезпечити своє перше побачення після онлайн-знайомства? Чек-лист від психолога
Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова розповіла, як організувати першу зустріч із незнайомцем
Нарешті розмова в додатку для знайомств пройшла вдало? Значить, час домовитися про перше побачення. Та оскільки це буде не лише перше побачення, а й ваша перша зустріч евер, потрібно дотриматися деяких важливих моментів. Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова підготувала чек-лист для першого побачення з незнайомцем з додатку. Читай і запам’ятовуй, адже це про твою безпеку.
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Чек-лист для першого побачення після онлайн-знайомства:
- Дізнайтеся у людини всю важливу інформацію. Де живе, чим захоплюється, ким працює, хто батьки, чи є брати або сестри, хто друзі, який зріст, яка вага… Це анкетування допоможе вибрати людину для зустрічі. Без нього не рекомендую йти на побачення, адже це може бути марно витрачений час.
- Призначайте зустріч обов’язково в людному місці. Це має бути або ресторан, або торговий центр. Не зустрічайтеся в авто, у переході, в лісі – там, де буде некомфортно, і ви не зможете почуватися в безпеці. У вас завжди має бути можливість сказати «ні» і спокійно піти, щоб людина вас не зупинила.
- Хтось має знати, куди і з ким ви йдете, і перебувати з вами на зв’язку. Це може бути подруга, брат, будь-яка людина, якій ви довіряєте. У телефоні в месенджерах поділіться своєю геолокацією в реальному часі. Це важливо, адже безпека на таких зустрічах понад усе.
- Візьміть із собою контрацептиви. Це теж питання безпеки. Краще, щоб вони у вас були, хто знає, який виникне настрій.
- Будьте готові, що людина може вам просто не підійти. Якщо ви відчуваєте, що це так, краще чесно зізнатися собі і своєму дейту. Ця людина не єдина в цьому світі. На таких зустрічах важливо турбуватися про себе, свої почуття, свою безпеку, свій комфорт, а не про те, що подумає партнер чи скажуть люди.
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