Як убезпечити своє перше побачення після онлайн-знайомства? Чек-лист від психолога

Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова розповіла, як організувати першу зустріч із незнайомцем

Нарешті розмова в додатку для знайомств пройшла вдало? Значить, час домовитися про перше побачення. Та оскільки це буде не лише перше побачення, а й ваша перша зустріч евер, потрібно дотриматися деяких важливих моментів. Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова підготувала чек-лист для першого побачення з незнайомцем з додатку. Читай і запам’ятовуй, адже це про твою безпеку.

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Чек-лист для першого побачення після онлайн-знайомства:

Дізнайтеся у людини всю важливу інформацію. Де живе, чим захоплюється, ким працює, хто батьки, чи є брати або сестри, хто друзі, який зріст, яка вага… Це анкетування допоможе вибрати людину для зустрічі. Без нього не рекомендую йти на побачення, адже це може бути марно витрачений час. Призначайте зустріч обов’язково в людному місці. Це має бути або ресторан, або торговий центр. Не зустрічайтеся в авто, у переході, в лісі – там, де буде некомфортно, і ви не зможете почуватися в безпеці. У вас завжди має бути можливість сказати «ні» і спокійно піти, щоб людина вас не зупинила. Хтось має знати, куди і з ким ви йдете, і перебувати з вами на зв’язку. Це може бути подруга, брат, будь-яка людина, якій ви довіряєте. У телефоні в месенджерах поділіться своєю геолокацією в реальному часі. Це важливо, адже безпека на таких зустрічах понад усе. Візьміть із собою контрацептиви. Це теж питання безпеки. Краще, щоб вони у вас були, хто знає, який виникне настрій. Будьте готові, що людина може вам просто не підійти. Якщо ви відчуваєте, що це так, краще чесно зізнатися собі і своєму дейту. Ця людина не єдина в цьому світі. На таких зустрічах важливо турбуватися про себе, свої почуття, свою безпеку, свій комфорт, а не про те, що подумає партнер чи скажуть люди.

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