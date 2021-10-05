Как обезопасить свое первое свидание после онлайн-знакомства? Чек-лист от психолога

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как организовать первую встречу с незнакомцем

Наконец-то разговор в приложении для знакомств прошел удачно? Значит, пора договориться о первом свидании. Но поскольку это будет не только первое свидание, но и ваша первая встреча эвер, нужно соблюсти некоторые важные моменты. Ведущая и психолог проекта «Ексы» Наталья Ежова подготовила чек-лист для первого свидания с незнакомцем из приложения. Читай и запоминай, ведь это о твоей безопасности.

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Чек-лист для первого свидания после онлайн-знакомства:

Узнайте у человека всю важную информацию. Где он живет, чем увлекается, кем работает, кто родители, есть ли братья или сестры, кто друзья, какой рост, какой вес… Это анкетирование поможет выбрать человека для встречи. Без него не рекомендую идти на свидание, потому что это может быть зря потраченное время. Назначайте встречу обязательно в людном месте. Это должен быть или ресторан, или торговый центр. Не встречайтесь в машине, в переходе, в лесу – там, где будет некомфортно, и вы не сможете чувствовать себя в безопасности. У вас всегда должна быть возможность сказать «нет» и спокойно уйти, чтобы человек вас не остановил. Кто-то должен знать, куда и с кем вы идете, и быть с вами на связи. Это может быть подруга, брат, любой человек, которому вы доверяете. В телефоне в мессенджерах поделитесь своей геолокацией в реальном времени. Это важно, ведь безопасность на таких встречах превыше всего. Возьмите с собой контрацептивы. Это тоже вопрос безопасности. Лучше, чтобы они у вас были, мало ли какое возникнет настроение. Будьте готовы, что человек может вам просто не подойти. Если вы чувствуете, что это так, лучше честно признаться себе и своему дейту. Этот человек не единственный в этом мире. На таких встречах важно беспокоиться о себе, своих чувствах, своей безопасности, своем комфорте, а не о том, что подумает партнер или скажут люди.

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