Як розпізнати маніяка та неадеквата у додатках для знайомств? Чек-лист від Олени-Крістіни Лебідь

Зірка Нового каналу розповіла, як відрізнити хорошого хлопця від потенційного траблмейкера

Зважилася на знайомства у додатках, але боїшся натрапити на маніяка чи просто неадеквата? Ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь знає, як зрозуміти наміри чоловіка та розгледіти у ньому маніяка. А тому вона поділилася своїм чек-листом, за яким легко можна відрізнити маніяка чи неадеквата у застосунках для знайомств. Лови ТОП-3 поради від викривачки аферистів Олени-Крістіни Лебідь.

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Ставте багато уточнюючих запитань.

– Найголовніше палево всіх аферистів і маніяків у тому, що вони плутаються у своїх версіях. Це їхнє слабке місце. А все тому, що паралельно «обробляють» 150 людей. І забувають, що комусь сказали, скажімо, що живуть у квартирі на п’ятому поверсі, а комусь, що на третьому. За пару днів листування вони плутаються, а потім намагаються викрутитися. Тож не соромтесь їх «виговорювати», тобто ставити побільше точних особистих (це важливо) запитань. Запитайте, в якій точно школі вчився, який виш закінчував. Дуже рідко аферист назве навчальний заклад, наприклад, бо чудово розуміє, що це можна легко перевірити. Він ніколи не скаже, де працює. Або ж це буде звучати дуже абстрактно: «Я працюю головним усім головних на головній фабриці світу» (сміється). Він не залишає жодних конкретних підказок про себе.

Проаналізуйте фото в профілі.

– Аферисти рідко коли публікують фото крупним планом. Натомість обираються зазвичай ті кадри, де вони здалеку, в кашкеті, ще й дивляться кудись убік, закривши рукою чи окулярами половину обличчя.

Якщо дійшло до зустрічі, попросіть зробити селфі разом.

– Аферисти ніколи не зроблять спільне фото. Будуть вигадувати відмазки на кшталт «Я погано виходжу на фото». Вони не хочуть залишати після себе слідів, за якими їх можна буде розпізнати.

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