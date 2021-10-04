Як розподілити обов’язки в парі? Топ порад відомого психолога

Ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі виділила три найважливіші пункти, щоб стосунки в парі не зіпсувалися через побутові питання

Стереотипно і несучасно розподіляти обов’язки так: він відповідає за гроші, а вона – домогосподарка. Психологиня, сексологиня і ведуча реаліті про стосунки та правила життя «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова дала кілька слушних порад на цю тему.

– Перш за все, пара – це союз особистостей, – розповідає експертка. – Разом легше і краще жити, ніж на самоті. Та при цьому жоден з партнерів не має страждати, бути в рабстві або щось подібне. 1 + 1 дорівнює 11. Кожен – окрема повноправна одиниця у стосунках. Є справи, які добре виходять у одного партнера, і ті, які ближчі іншому. Найважливіше – результат. Чесно кажучи, я більше не за розподіл обов’язків, а за те, щоб була зроблена справа. Це не лише про хатні обов’язки, а й про інші справи в парі: погодувати або відвезти до школи дітей, купити одяг чи продукти, заробити гроші.

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Наталя Єжова рекомендує розподіляти обов’язки так:

Пишемо весь список справ, які потрібно зробити. Все індивідуально й конкретно. Прописуємо, хто відповідальний за кожен з пунктів (приклад я привела вище). Важливо робити це не за стереотипами суспільства: «Чоловік виносить сміття, а жінка миє посуд». Ні! Кожен робить те, що більше любить, або те, що краще виходить. Розуміємо, що можна мінятися. Відповідальність за їжу може бути в жінки, та треба розуміти, що чоловік може їй допомогти чи зробити сюрприз, коли вона затримується на роботі. Або ж раз на кілька днів можна замовити доставку.

– Свої справи можна делегувати: просити родичів, наймати помічників. Але робити це має той, хто відповідальний за цей пункт, – радить Наталія Єжова. – Розподіл обов’язків – це не щось страшне. Ставитися до цього можна, як до гри. Але слід розуміти, що якісний результат має бути завжди. І тоді всі будуть щасливі!

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