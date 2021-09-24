Как распознать маньяка и неадеквата в приложениях для знакомств? Чек-лист от Елены-Кристины Лебедь

Звезда Нового канала рассказала, как отличить хорошего парня от потенциального траблмейкера

Решилась на знакомства в приложениях, но боишься встретить маньяка или просто неадеквата? Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь знает, как понять намерения мужчины и распознать в нем маньяка. А потому она поделилась своим чек-листом, по которому легко можно отличить маньяка или неадеквата в приложениях для знакомств. Лови ТОП-3 совета от разоблачительницы аферистов Елены-Кристины Лебедь.

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Задавайте много уточняющих вопросов.

– Самое главное палево всех аферистов и маньяков в том, что они путаются в своих версиях. Это их слабое место. А все потому, что параллельно «обрабатывают» 150 человек. И забывают, что кому-то сказали, например, что живут в квартире на пятом этаже, а кому-то, что на третьем. За пару дней переписки они путаются, а потом пытаются выкрутиться. Поэтому не стесняйтесь их «выговаривать», то есть, задавать побольше точных личных (это важно) вопросов. Спросите, в какой точно школе учился, который вуз заканчивал. Очень редко аферист назовет учебное заведение, например, потому что прекрасно понимает, что это можно легко проверить. Он никогда не скажет, где работает. Или же это будет звучать очень абстрактно: «Я работаю главным всем главных на главной фабрике мира» (смеется). Он не оставляет никаких конкретных подсказок о себе.

Проанализируйте фото в профиле.

– Аферисты редко публикуют фото крупным планом. Выбирают обычно те кадры, где они издалека, в кепке, еще и смотрят куда-то в сторону, закрыв рукой или очками половину лица.

Если дошло до встречи, попросите сделать селфи вместе.

– Аферисты никогда не сделают совместное фото. Будут придумывать отмазки типа «Я плохо выхожу на фото». Они не хотят оставлять после себя следов, по которым их можно будет распознать.

Будьте осторожны в приложениях для знакомств и смотрите 3-й сезон реалити «Эксы» по вторникам в 19:00 на Новом канале