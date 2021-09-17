Как сделать крутой профиль в Tinder? Советы психолога и фэшн-фотографа

Ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк поделились секретами успешного профиля для онлайн-знакомств

Современный занятой мир диктует новые правила. Теперь нормой для начала отношений стали приложения для знакомств. И если ты задумался или задумалась о том, чтобы зарегистрироваться, например, в Tinder, то нужно следовать некоторым правилам. Чтобы создать крутой и рабочий для твоих целей профиль, следует знать некоторые хитрости. О них тебе расскажут ведущая и психолог проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова и фэшн-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

– Многие думают, что Tinder – это какая-то игра, что там невозможно найти отношения, что это лишь для интима на одну ночь. Но все зависит от того, как вы к этому отнесетесь. У меня многие друзья нашли своих мужей и жен там. Да и я сама познакомилась со своим мужем на сайте знакомств, чему безумно рада и счастлива. Поэтому поделюсь с вами стратегией, которой пользовалась сама, а также мои друзья и клиенты, – сказала Наталья Ежова.

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Как же создать действенный профиль в Tinder?

Определите свою цель и поймите для себя, кого именно вы ищете. Давайте будем отталкиваться от цели «я хочу найти отношения». Фото. Теперь нужно задумать, как должна выглядеть девушка, которая хочет найти серьезные отношения. В короткой юбке и с красной помадой? Нет. Она должна излучать позитив и спокойствие? Да! То есть, тут нужно опираться на чувства и ощущения, которые вы хотите вызвать. Фото в профиле должны отражать такое состояние. Поэтому никакого полуголого тела в купальнике. Это спокойные снимки с отдыха, своего хобби, которые показывают реальную жизнь, а не выдуманную тусовочную. Фото не должны вызывать возбуждение, потому что на такие ловят совершенно другое. Снимки в профиле должны вызывать желание пообщаться с девушкой как с человеком, а не просто с телом. Описание должно подходить под цель. Для того чтобы найти отношения, нужно описать свои человеческие качества. Например, люблю проводить тихие вечера с семьей, мне нравятся прогулки, поездки, я сформировавшаяся личность. Следует описать себя максимально детально, чтобы человек, который тоже ищет партнера, понял, подходит ли ему такое. Отбор должен быть жестким. Мужчин – огромное количество, как рыбы в воде. Поэтому не стоить тратить свое время. Когда в переписке вы поймете, что есть пункты, которые вас объединяют, то можно переходить к личной встрече, на которой важно осознать, какие чувства вы испытываете рядом с этим человеком.

Особое внимание в вашем профиле для знакомств нужно уделить фотографиям. Ваше описание прочтут лишь после того, как посмотрят фото. К сожалению, в приложениях всегда судят по снимкам.

– Самое важное – это сделать красивую фотографию, но чтобы она была похожа на тебя реальную или реального, – поделилась Соня Плакидюк. Потому что иногда приходишь на какой-то ивент, встречаешь человека, понимаешь, что он в твоей френдленте, но тебе приходится напрягаться, чтобы понять, то ли это лицо. Правило №1 – не переусердствовать с фотошопом и фейстюном. Правило № 2 – посмотреть на себя глазами того человека, которому бы ты хотел или хотела понравиться. Правило №3 – не нужно выкладывать фото в трусах. Правило №4 – хотелось бы видеть улыбку. Правило №5 – нужно, чтобы лицо выражало то, что оно обычно выражает по жизни.

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