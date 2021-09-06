Як чоловіку припинити залежати від мами? Топ-5 порад від психолога

Ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі говорить, що головне – перевірити ієрархію і написати плани на життя

«Мамин синок» – поняття, яке було, є, але в майбутньому може зникнути. Психологиня, сексологиня і ведуча реаліті «Екси», яке 14 вересня стартує на Новому каналі, Наталя Єжова дала кілька порад, як подолати цю проблему.

– Відділення від матері – доволі складний процес, – каже експертка. – Воно проходить на фізичному і психологічному рівнях. З першим все простіше: це народження дитини, годування й відлучення від груді, переїзд чоловіка від мами. А ось із психологічним відділенням все значно складніше. Є 5 пунктів, які потрібно пройти, щоб побудувати дорослі міцні стосунки з жінкою.

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Прийняти відповідальність

– Йдеться про всі аспекти. Потрібно зрозуміти, що і психологічно, і матеріально людина має розраховувати лише на себе, – зазначає Наталя. – Приймайте відповідальність за свої дії.

Обрати себе

– Іноді вибір, який робить чоловік, не подобається його батькам. Тоді вони тиснуть на жалість, маніпулюють, хворіють. Словом, роблять усе, щоб «мамин синочок» слухався, – розповідає психологиня. – Вони можуть навіть перетворити все нібито на зраду мами. Важливо помітити це й піти власним шляхом.

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Зрозуміти, що мама – звичайна людина

– Дуже часто маму ідеалізують, – говорить Єжова. – Слід зрозуміти, що вона теж здатна помилятися. Деякі її поради можуть не працювати або бути просто не для вас, не для вашого характеру. Лише ви самі знаєте, що краще. Оцінюйте свої дії, а не робіть батьків божествами. Радьтеся, але приймайте рішення самостійно.

Перевірте ієрархію

– Мама повинна бути мамою. Переконайтеся, що вона не зайняла місце дружини, – радить фахівчиня. – Часто мами таким чином прив’язують до себе сина. Це можна перевірити простим тестом: запитайте в чоловіка, хто найголовніший у його житті. Здоровий приклад: на першому місці – він сам, на другому – дружина, на третьому – діти, а потім вже батьки. Звісно, роль мами величезна – та дала нам життя. Але вона не божество, якому треба поклонятися.

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Пишіть плани на життя

– Якщо ви самі не вирішите, що хочете і будете робити, за вас це зроблять батьки. Мама завжди «знає» і «хоче» як краще. Ну, ви розумієте, – розповідає Наталя. – Візьміть себе і своє життя у свої руки. Майбутнє – це лише ваші бажання і ваша робота.

Наталя Єжова підсумувала: поки людина не пройде ці кроки, таку собі ініціацію у доросле життя, то не зможе побудувати здорові міцні стосунки.

Третій сезон реаліті «Екси» дивіться 14 вересня о 19:00 на Новому каналі!